Bombeiros de Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz e atiradores do Tiro de Guerra participam de treinamento criado pelo Colégio Americano de Cirurgiões



STOP THE BLEED ensina técnicas vitais para identificar e conter hemorragias graves

59 bombeiros de Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz e, ainda, 50 atiradores do Tiro de Guerra 02-080 participaram do treinamento STOP THE BLEED que tem como objetivo ensinar os profissionais a fazerem uso de técnicas vitais para identificar e conter hemorragias graves.

O programa que é internacional foi criado pelo Colégio Americano de Cirurgiões (ACS) para possibilitar que até os leigos tenham conhecimento a respeito do uso de curativos hemostáticos, torniquetes e compressão direta que são técnicas usadas em emergências para possibilitar que vidas sejam salvas.

O curso foi realizado por meio do Centro Acadêmico de Medicina da FAI e ministrado pelo médico Cristiano Hayoshi Choji, que é instrutor do Comitê do Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões.

“Nosso cotidiano é marcado pelas mais variadas ocorrências e ter acesso a um treinamento que ensina técnicas vitais é fundamental para que a nossa missão de salvar vidas seja ainda mais eficiente”, afirma o Tenente PM Poli, Comandante do Pelotão de Bombeiros Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA







