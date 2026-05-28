Operação conjunta apreende grande quantidade de armas e droga em Lucélia

Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (28), em Lucélia, resultou na apreensão de uma grande quantidade de armas. A ação foi realizada por policiais militares, em conjunto com equipes da Polícia Civil.

De acordo com as informações preliminares, a ocorrência ainda está em andamento e novos detalhes deverão ser divulgados pelas autoridades ao longo do dia.

Foram apreendidos revólveres, armas longas, munições de diversos calibres, objetos para preparo de munições, coldres, dinheiro, drogas e outros itens.

Até o momento, não foram informadas a quantidade exata de armas apreendidas nem possíveis prisões relacionadas à ocorrência.

A reportagem acompanha o caso e atualizará as informações assim que novos dados forem confirmados.



