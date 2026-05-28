LUCÉLIA: Atleta luceliense conquista 5 medalhas e é destaque na 3ª etapa da Liga Regional de Atletismo

A jovem atleta luceliense Joana Liodorio Hiza foi um dos grandes destaques da 3ª etapa da Liga Regional de Atletismo, demonstrando talento, dedicação e excelentes resultados nas provas disputadas.

Representando o Município de Lucélia, Joana conquistou cinco medalhas na competição. A atleta garantiu o 1º lugar no salto em distância e também nos 75 metros rasos. Além disso, conquistou o 2º lugar nos 400 metros rasos e no revezamento 4×100. Fechando sua participação com destaque, alcançou ainda o 5º lugar no arremesso de peso.

Com muito empenho nos treinamentos, Joana segue focada em novos desafios na modalidade. O próximo grande objetivo da atleta será o Pró Atletismo, importante competição estadual que reúne os melhores atletas do Estado de São Paulo.

Joana é aluna do programa Asas do Futuro, projeto esportivo mantido pela Secretaria Municipal de Educação e pela Prefeitura Municipal de Lucélia, que vem incentivando o desenvolvimento de jovens talentos por meio do esporte.

A atleta também agradeceu à Prefeitura Municipal pelo investimento e apoio ao atletismo no município, destacando a importância do incentivo para a realização dos sonhos dos atletas lucelienses.

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