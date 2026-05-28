Polícia investiga suposto abuso contra criança de 5 anos em escola de Presidente Prudente



Em nota oficial enviada nesta quinta-feira (28), a Prefeitura informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), que está ciente da denúncia envolvendo uma suposta violação de direitos da criança em um ambiente escolar, que teria ocorrido no último dia 11 de maio.

“Tão logo tomou conhecimento, a equipe multidisciplinar da Seduc acionou os órgãos competentes da rede de proteção infantil e designou profissionais da equipe multidisciplinar, composta por assistente social e psicólogo, para prestar toda a assistência necessária à família”, salientou a administração municipal. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

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A Seduc, segundo a nota oficial, também adotou medidas cautelares de redirecionamento do servidor e abertura de processo administrativo para apuração dos fatos. Isso significa que o servidor em questão foi retirado de suas atividades no ambiente escolar e designado para outro serviço, durante o período de investigação.

“Paralelamente, a família lavrou boletim de ocorrência, e o caso vem sendo também investigado pelas autoridades policiais”, complementou.

A Seduc reforçou que “todas as providências necessárias foram tomadas a fim de resguardar a proteção da criança, garantindo seu direito de acesso ao ambiente escolar, assim como a proteção da família e demais servidores da unidade”.

“Apenas com a conclusão da apuração, por parte das autoridades competentes, será possível afirmar se há veracidade nos relatos dos denunciantes, e qualquer afirmação anterior a este desfecho pode comprometer a investigação”, encerrou a Prefeitura. ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

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Inquérito policial

Também em nota oficial enviada ao ifronteira.com, a Polícia Civil confirmou que foi instaurado inquérito policial para investigação do caso junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Presidente Prudente.