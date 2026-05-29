Programação alusiva aos 77 anos de Adamantina tem início nesta segunda-feira (1)

A primeira semana de junho ainda terá uma roda de conversa alusiva com idosos em virtude do Junho Violeta, o 3º encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região, Semana do Meio Ambiente com distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas, final da Copa Selar de Futsal Categoria Menores, torneio de Beach Tennis, Integração Campo & Cidade, Culto em Ação de Graças pelo aniversário de Adamantina.

Ainda durante o mês haverá arraial em comemoração aos 30 anos do Projeto Asa, Campeonato Varzeano, Batizado e troca de graduação dos capoeiristas “Estrela da Barra”, troca do altar no museu e arquivo histórico “Sestu Onishi”.

O destaque da programação acontece no dia 13 de junho, data do aniversário, quando acontecerá a 1ª corrida de rua em comemoração ao aniversário de Adamantina a partir das 16h e após a prova, haverá um telão no Parque dos Pioneiros que vai transmitir a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Para fechar as comemorações, Adamantina terá a 3ª edição do MotoRock Festival que acontecerá nos dias 27 e 28 de junho com shows com as bandas Tributo a Mamonas, Noção Zero, Vovódika, Rockzilla e Aero Vinil. Durante o encontro, haverá ainda a participação dos integrantes da Feira QualiAgro e da Feira da Mulher Empreendedora e Omin.