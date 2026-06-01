FLÓRIDA: Prefeito busca recursos com deputada para a Saúde durante encontro regional

O prefeito de Flórida Paulista, dr. Andriotti, participou no último sábado de um evento promovido pela Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP), realizado no auditório da Biblioteca de Adamantina, que contou com a presença da deputada federal Adriana Ventura.

Durante o encontro, o chefe do Executivo floridense apresentou à parlamentar uma importante demanda voltada à área da Saúde do município com a solicitação de recursos no valor de R$ 500 mil para investimentos no setor, considerado prioritário pela administração municipal.

Segundo informado pelo prefeito dr. Andriotti, além do ofício entregue pessoalmente, o pedido também será formalizado e encaminhado digitalmente, por meio de ata, para análise da equipe da deputada federal.

Adriana Ventura se comprometeu a avaliar a viabilidade da destinação do recurso, destacando atenção especial à solicitação apresentada pelo prefeito floridense.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela gestão municipal em busca de melhorias e fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população de Flórida Paulista.

O prefeito esteve acompanhado do vice-prefeito Tairo Ferrarezi, reforçando a atuação conjunta da administração municipal na busca por investimentos e recursos para o município.

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