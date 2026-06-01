LUCÉLIA: Vereador fala sobre demandas da população e desafios enfrentados

O vereador Fonteine Tazzinazo concedeu entrevista à TV Folha Regional e fez um balanço do mandato na Câmara Municipal de Lucélia. Durante a conversa, o parlamentar destacou a proximidade com a população, o trabalho voltado às demandas do dia a dia e os desafios enfrentados pelo município em áreas como saúde e infraestrutura.

Segundo Fonteine, o período tem sido marcado por muito diálogo com os moradores e atuação constante nos bairros da cidade. O vereador afirmou que procura manter um mandato participativo, ouvindo de perto as necessidades da população e encaminhando reivindicações ao Poder Executivo.

Entre as principais prioridades do mandato, o parlamentar destacou melhorias na saúde pública, manutenção de ruas, iluminação, limpeza urbana e apoio às famílias que buscam atendimento nos serviços municipais. De acordo com ele, muitas das demandas chegam diretamente por meio do contato diário com os moradores.

Na entrevista, Fonteine ressaltou que os problemas relacionados à saúde continuam sendo uma das maiores preocupações da população de Lucélia, principalmente em relação à demora em consultas, exames e atendimentos especializados. A infraestrutura urbana também foi apontada como um setor que necessita de atenção constante, especialmente na recuperação de vias e manutenção de espaços públicos.

Ao comentar sobre a relação entre a Câmara Municipal e a administração municipal, o vereador avaliou que o diálogo tem sido positivo e importante para o andamento das pautas consideradas prioritárias para a cidade. Segundo ele, a harmonia entre os poderes contribui para acelerar soluções e atender as necessidades da população.

Fonteine também destacou que Lucélia enfrenta desafios ligados ao desenvolvimento urbano, geração de oportunidades e fortalecimento dos serviços públicos. Para os próximos anos de mandato, o vereador afirmou que pretende continuar atuando de forma próxima da comunidade, buscando recursos, apresentando indicações e acompanhando de perto os problemas enfrentados pelos moradores.

A entrevista completa pode ser acompanhada na página oficial do Folha Regional no Facebook e no portal Folha Regional NET.

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