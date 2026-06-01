Polícia Militar apreende arma falsa em Pacaembu

Policiais militares apreenderam um simulacro de arma de fogo na manhã deste domingo (31), em Pacaembu, após receberem denúncia de que um homem estaria exibindo uma arma em um estabelecimento comercial na noite anterior.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu os dados sobre o caso e foi até a residência do suspeito para averiguação. No local, a entrada foi autorizada pela mãe do homem, de 53 anos.

Durante a abordagem, os policiais questionaram o morador sobre a suposta arma. Ele teria informado espontaneamente onde o objeto estava escondido, embaixo de um guarda-roupa.

Ao localizar o item, a equipe constatou que se tratava de um simulacro de arma de pressão da marca Rossi, calibre 4,5 mm, carregado com seis munições de pressão.