Casal fica gravemente ferido após colisão entre picape e bitrem

Um violento acidente de trânsito envolvendo uma picape e um caminhão bitrem deixou duas pessoas gravemente feridas nesta noite de sábado (01), no Km 166 da Rodovia SP-215.

De acordo com informações, a picape transitava no sentido Ribeirão Bonito/São Carlos, quando deparou-se com o bitrem, que fazia uma conversão no meio da rodovia, fechando-a toda por ser um veículo muito grande. O condutor da picape tentou desviar, mas não foi possível.

O casal que estava no carro ficou ferido e foi socorrido até o hospital de Ribeirão Bonito, ambos em estado grave.

Unidades de Resgate e Autobomba do Corpo de Bombeiros de São Carlos estiveram pelo local e a Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.