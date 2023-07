DRACENA: Campeonato Internacional de Gueitebol movimenta a cidade neste final de semana

A realização do Campeonato Internacional Memuro/Brasil de Gueitebol é a principal atração em Dracena neste final de semana. Mais de 110 cidades e aproximadamente 600 atletas já estão em Dracena e disputam a competição no Estádio Írio Spinardi, improvisado para o evento.

A primeira edição deste Campeonato foi realizada na capital paulista, em 2013, após a assinatura do Acordo de Amizade e Cooperação entre a cidade de Memuro (Japão) e a União dos Clubes de Gueitebol do Brasil no ano anterior, com participação de 151 equipes do Brasil, Japão, China, Paraguai e Uruguai. Junqueirópolis já sediou um dos eventos.

Em 1988, em torneio internacional realizado no Estádio do Pacaembu, na capital Paulista, Dracena sagrou-se campeã mundial, ocasião em que a delegação foi recebida com honras pela população.

Das 113 equipes confirmadas para este ano, duas são do Paraguai.

O evento deve ser um dos maiores da história de Dracena em relação ao esporte. O número de visitantes pode passar de 600 pessoas, movimentando restaurantes, lanchonetes e o ramo hoteleiro.

Na programação consta abertura oficial às 8 horas deste sábado, com apresentação da Banda de Pereira Barreto e a presença de autoridades da cidade. Os jogos devem começar às 9 horas e são abertos à população.

O prefeito André Lemos e o secretário Milton Cesar, deram todo apoio para realização do campeonato em Dracena, oferecendo toda estrutura necessária e para que tenha o sucesso esperado pela população e associados da Associação Dracenense de Esportes e Cultura (ADEC).