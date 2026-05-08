OSVALDO CRUZ: Festa do Peão deverá realizada para o final do ano anuncia comissão organizadora

A Comissão Organizadora da Festa do Peão de Osvaldo Cruz informou através das redes sociais que a tradicional Festa do Peão, realizada anualmente no mês de junho, passará por alterações em seu calendário neste ano.

Para esta edição, o evento deverá ocorrer em um novo período, com previsão voltada para o final do ano. No entanto, a data oficial ainda não será divulgada neste momento.

De acordo com a Comissão Organizadora, a decisão foi tomada com responsabilidade, visando aprimorar a organização e proporcionar ao público uma festa ainda mais segura, estruturada e especial.

Em breve, a Comissão Organizadora divulgará a data oficial e todas as demais informações sobre a realização do evento.

“Contamos com a compreensão de todos e seguimos trabalhando para realizar mais uma grande edição da nossa festa”, finaliza a nota a Comissão Organizadora da Festa do Peão de Osvaldo Cruz.

.