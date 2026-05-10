Três acidentes são registrados na SP-294 entre Flórida Paulista e Pacaembu

Três acidentes de trânsito foram registrados neste domingo na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Flórida Paulista e Pacaembu, entre a Barraca do Bosque e o presídio semiaberto de Pacaembu. A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos.

O primeiro acidente envolveu uma carreta bitrem carregada com amendoim, que tombou no sentido Pacaembu/Flórida Paulista. A carga seria levada para Herculândia. Segundo o motorista, que não se feriu, o estouro de um pneu pode ter causado o acidente.



O segundo acidente aconteceu próximo à penitenciária, no mesmo trecho da rodovia.

Dois carros de passeio se envolveram em uma colisão traseira. Apesar dos danos nos veículos e do susto, não houve registro de feridos graves.



Já o terceiro acidente ocorreu entre o trevo do distrito de Alto Íris e a Barraca do Bosque. Uma caminhonete e um veículo de passeio bateram na traseira um do outro.

A colisão aconteceu enquanto o trânsito operava no sistema de “pare e siga”.



As duas últimas ocorrências foram registradas após o tombamento da carreta.

Até o momento da publicação desta matéria, a rodovia permanecia interditada nos dois sentidos para a remoção da carga e dos veículos envolvidos nos acidentes.

Atuaram na ocorrência equipes da concessionária responsável pela rodovia, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. (Por: Redação – Fotos: Diego Fernandes / Folha Regional)

