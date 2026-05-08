JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara cobra soluções para filas em especialidades médicas na saúde municipal

A Câmara Municipal de Junqueirópolis realizou, no dia 04 de maio de 2026, a sua 57ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura. Em uma sessão que não contou com projetos pautados para a Ordem do Dia, os trabalhos do Legislativo concentraram-se fortemente na fiscalização da saúde pública e na proposição de melhorias para a assistência social e a infraestrutura dos bairros.

O grande destaque da sessão foi a aprovação, por unanimidade de votos, do Requerimento nº 34/2026, de autoria do vereador Bruno Herreira. O documento cobra oficialmente da Diretoria de Saúde informações detalhadas sobre a atual demanda reprimida (fila de espera) e a real oferta de vagas referentes às especialidades médicas de neuropediatria, neurologia e cirurgia pediátrica. O parlamentar questiona ainda qual é a quantidade exata de vagas mensais que o Governo do Estado fornece ao município para atender aos pacientes que necessitam desses tratamentos específicos.

No âmbito social, uma proposta de grande relevância foi formalizada por meio da Indicação nº 087/2026, assinada conjuntamente pelos vereadores Adriano de Marcos Lopes, Bruno Herreira e Teresinha de Lourdes Freitas Regodanso. Eles solicitaram à Prefeitura a realização de estudos para substituir o atual modelo de entrega física das cestas básicas da Assistência Social por um cartão com crédito ou vale-alimentação no mesmo valor para as famílias beneficiárias.

Durante a leitura do expediente, os parlamentares apresentaram diversas indicações voltadas à zeladoria e infraestrutura da cidade:

Iluminação e Limpeza: O vereador Reinaldo Codognato (Indicação 085/2026) cobrou a adoção de providências para garantir mais agilidade nos serviços de troca e manutenção das lâmpadas de tecnologia LED da iluminação pública. Ele também pediu (Indicação 083/2026) serviços de roçada, limpeza e poda de árvores no caminho de pedestres que interliga os bairros Carmesim II e Pioneiros, destacando a necessidade de remover galhos que estão encobrindo as luminárias.

Esporte e Lazer: Vereador Reinaldo Codognato (Indicação 084/2026) sugeriu a criação de um espaço dedicado ao lazer e à prática esportiva no bairro Jardim Junqueirópolis. Já os vereadores Adriano de Marcos Lopes e Teresinha (Indicação 086/2026) solicitaram a realização de manutenção urgente no alambrado do campo society localizado no Jardim Paulista, ao lado do campo sintético.

Segurança no Trânsito: O vereador Bruno Herreira (Indicação 088/2026) solicitou a implantação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua do Viveiro, especificamente no trecho que dá acesso aos bairros Delta Ville.

Por Câmara Municipal

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