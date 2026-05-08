IRAPURU: Em poucas horas, campanha solidária arrecada mais de R$ 22 mil para criança

Uma grande corrente de solidariedade mobilizou moradores de Irapuru e região no começo desta semana. Em cerca de 90 horas, uma campanha organizada por amigos da família, arrecadou mais de R$ 22 mil para ajudar a pequena Jheniffer, filha do eletricista Clodoaldo.

A criança necessita de um capacete para órtese craniana, equipamento utilizado no tratamento da condição que enfrenta e considerado essencial para seu desenvolvimento. O valor do equipamento foi orçado em R$ 16 mil, quantia que seria difícil de ser custeada pela família sem ajuda.

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A mobilização ganhou força rapidamente por meio das redes sociais, grupos de WhatsApp e do apoio da população. Em pouco tempo, dezenas de pessoas passaram a contribuir, somando pequenas e grandes doações em uma verdadeira corrente do bem.

A campanha foi coordenada por Tenente Lyrio e Júnior Sica, da Farmacenter, que destacaram a rápida resposta da comunidade diante da necessidade da criança.

Ao todo, 239 pessoas participaram da arrecadação, demonstrando o espírito solidário dos moradores de Irapuru. As doações foram realizadas principalmente via Pix, facilitando a participação de pessoas de diferentes cidades.

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O grupo responsável pela ação atua há anos no município por meio de um grupo de WhatsApp, promovendo campanhas solidárias e auxiliando famílias em diversas situações.

Com o sucesso da arrecadação, o valor necessário para a compra do capacete foi garantido, trazendo mais esperança e tranquilidade para a família da pequena Jheniffer. (Por: Redação – Foto: Cedida)

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