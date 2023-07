PARAPUÃ: Vereador reivindica verba para a Santa Casa através de deputado federal

Em reunião realizada na cidade de Tupã na semana passada com o deputado federal Luiz Carlos Motta, o vereador Eder Castro esteve presente e aproveitou a oportunidade para apresentar reivindicação em favor de Parapuã.

O vereador Eder Castro entregou ofício ao deputado, pleiteando pedido em favor do município de Parapuã, visando a liberação de recursos para custeio da saúde, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Parapuã.

Ressaltou o vereador que Parapuã é um município de pequeno porte que possui uma Santa Casa que atende dentro do possível a sua população, sendo responsável pelo pronto atendimento, bem como internação de alguns pacientes em determinados casos. “Os recursos próprios para o custeio da Santa Casa são poucos, necessitando do apoio na liberação de recursos que o deputado possa interceder pelo município”, ressaltou.

Desta forma, no ofício, o vereador Eder Castro reivindica ao deputado Luiz Carlos Motta a liberação para o município de Parapuã de recursos financeiros para serem aplicados na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Parapuã, especificamente no custeio no valor de R$ 150 mil, visando com a medida aprimorar o atendimento para a população, principalmente às famílias mais carentes do município.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o vereador Eder Castro afirmou que o deputado Luiz Carlos Motta se comprometeu em buscar a liberação do recurso pleiteado para a Santa Casa de Parapuã.