Vestibular de Inverno do Centro Universitário de Adamantina tem inscrições abertas até dia 23

O Centro Universitário de Adamantina segue com vagas remanescentes do Processo Seletivo Simplificado edital nº 17/2022 para ingresso no 2º semestre letivo em cinco cursos. As inscrições gratuitas estão disponíveis até 23 de julho pelo site da instituição ou na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, 730), das 8h30 às 16h30.

São 30 vagas para o bacharelado em Administração, 30 para Ciências Contábeis, 20 para Ciência da Computação, 20 para Direito e 20 vagas para Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

A seleção será por análise do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, Certificação do Ensino Médio via Encceja ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Serão destinadas 5% das vagas de cada graduação a pessoas com deficiência, comprovada por meio de laudo médico. Metade das vagas de cada curso será disponibilizada para a seleção por histórico escolar e 50% para a seleção pelos resultados individuais no ENEM.

Para inscrições efetuadas até o dia 23, o resultado será publicado em 24 de julho.

Documentos para matrícula

Para efetuar a matrícula, o/a candidato/a precisa ter em mãos duas cópias simples da Cédula de Identidade (RG), do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, realizado nos últimos cinco anos, e respectivo Histórico Escolar e uma foto 3×4 recente.

Mais informações podem ser obtidas no edital 013/2023 ou pelo telefone (18) 3502-7010.