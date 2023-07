DRACENA: Campeonato Internacional de Gateboll é sucesso de organização

A realização em Dracena do 8º Campeonato Internacional Memuro/Brasil de Gateball, que aconteceu no último final de semana, 08 e 09/07, reuniu 113 equipes de diversas localidades e foi considerado um grande sucesso de organização, elogiado por todos os dirigentes participantes.

A abertura, no sábado pela manhã, no Estádio Irio Spinardi, contou com a presença de autoridades e com a apresentação da Banda Facmol, de Pereira Barretos, que arrancou aplausos dos atletas. O prefeito André Lemos deu as boas-vindas aos visitantes e falou da alegria do município em sediar um evento de tanta magnitude. André fez questão de enaltecer o trabalho realizado pelo Secretário de Esportes, Milton Cesar, durante todo período de organização da competição.

Os atletas também elogiaram as condições do gramado, que recebeu cuidados desde dezembro, logo após o término do Campeonato Estadual de Futebol. O secretário Milton e o prefeito André prestigiaram o evento desde sua abertura até o encerramento, quando participaram do cerimonial de premiação.

A diretoria da Associação Dracenense de Esporte e Cultura (ADEC) enviou nota de agradecimento ao prefeito André Lemos, citando a parceria que teve o trabalho de todas as secretarias, ressaltando o apoio recebido da Cultura e do Esportes, que abraçaram a causa da Colônia Japonesa, realizando o maior evento do Gateball no Brasil.