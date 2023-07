Alunas de Veterinária conquistam o 1º lugar em eixo temático da XXIII Conferência Anual ABRAVEQ

As alunas do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina, Ligia Simon Rizzo e Maria Alice Pires Neves, juntamente com os professores Dra. Sandra Helena Gabaldi Wolf, Dr. Alexandre Wolf, Dra. Rafaela Speranza Baptista e Esp. José Ruben Calil Filho, conquistaram o primeiro lugar em eixo temático da XXIII Conferência Anual da Associação Brasileira de Médicos Veterinários de Equídeos (ABRAVEQ).

O evento foi realizado em Campinas, nos dias 6 a 8 de julho.

O trabalho apresentado foi “Manejo clínico de fístula dentária em equinos, utilizando a técnica de tampão alveolar: relato de caso”, premiado pelo voto popular em primeiro lugar no Eixo Temático Relato de Caso de Equídeos.

“O relato de caso é fruto do trabalho realizado com uma égua que ficou internada no setor de grandes animais da Clínica Veterinária por dez meses, sendo atendida pelos professores Alexandre, José Ruben, Rafaela e Sandra e pelo orientador de estágio Anderson. As alunas Ligia e Maria Alice foram incentivadas pela professora Rafaela a encaminharem ao congresso e acabaram conquistando o 1º lugar”, conta a Prof.ª Dra. Sandra Helena Gabaldi Wolf.

ABRAVEQ

A ABRAVEQ – Associação Brasileira de Médicos Veterinários de Equídeos, fundada em 1989, tem como objetivo a integração entre os profissionais veterinários atuantes em equinos em todo o Brasil, desde sua fundação tem trabalhado no sentido de trazer conhecimento técnico, integrar regiões, interagir com órgãos governamentais como Ministério da Agricultura, Câmara Nacional da Agricultura, Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselhos Regionais, além de órgãos de fomento a pesquisa como CAPES, CNPQ e FAPESP, trazendo o que há de mais moderno na medicina veterinária do mundo para o Brasil.