Show do Sepultura abre nesta quinta o Festival Sesc Thermas do Rock 2023 em Prudente

Além da apresentação, que tem início às 21h, o guitarrista da banda, Andreas Kisser, participa de bate-papo gratuito com o público, às 18h30.



Presidente Prudente comemora em grande estilo o Dia Mundial do Rock, celebrado neste 13 de julho, com a abertura do Festival Sesc Thermas do Rock, que ocorre até sábado no bosque do Sesc prudentino. E ninguém melhor para iniciar o evento que a banda de rock brasileira mais conhecida no mundo: Sepultura.

Para começar a noite desta quinta-feira (13), Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, participa do bate-papo gratuito “O rock é brasileiro”, às 18h30, na Área de Convivência do Sesc Thermas. Neste encontro, serão discutidas as potencialidades do rock nacional, citando a banda de Kisser como a prova de que o rock pode, sim, ser música brasileira.

Mais tarde, às 21h, Sepultura sobe ao palco do Bosque para apresentar clássicos de seu repertório, além de seu mais recente trabalho, “Quadra”, lançado em 2020 e que explora, além do trash metal, novas possibilidades percussivas, instrumentais e melódicas.

Formada em Belo Horizonte (MG) em 1984, Sepultura é uma das maiores referências do heavy metal mundial e tem como formação atual Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria).

Com mais de 50 milhões de discos vendidos pelo mundo, o grupo possui estilo musical único, que mistura trash e death metal a sonoridades de origem africana, indígena e tribal. Começou a ganhar notoriedade na década de 90, com os discos “Arise” e “Chaos A. D.”, em especial com a música “Roots Bloody Roots”, de 1996.

Os ingressos para o show da banda Sepultura no Festival Sesc Thermas do Rock são limitados e podem ser adquiridos de forma online somente até as 17h desta quinta, pelo site e pelo app Credencial Sesc SP. Depois desse horário, caso ainda haja disponibilidade, estarão à venda somente presencialmente na bilheteria do Sesc.

Os preços variam de R$ 15, para aqueles que possuem Credencial Plena Sesc e seus dependentes, R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

ROCK E ARTE

No espaço dedicado ao festival no bosque do Sesc Thermas, além dos shows, o público poderá participar de outras atividades espalhadas pela área verde, como a Feira de Vinil; as oficinas “Ecobag de Rockeiro”, “Vinil com Tinta” e “Moda Customizada”; bem como a vivência de “Maquiagem Artística”. Também rola discotecagem com as DJ’s Carol Brazook e Luciana Telles.

Além disso, há uma área de alimentação e bar. A água fica disponível gratuitamente para o público.

+THERMAS DO ROCK

Na sexta-feira (14), o bosque do Sesc Thermas recebe os shows de Black Pantera e Fresno, às 20h30 e 22h, respectivamente. No sábado, é a vez de uma reunião de músicos prudentinos homenagear artistas que já passaram pelo festival, com o show Geleia de Roquepepê, às 20h30. Às 22h, quem se apresenta é Zélia Duncan. Em todas as noites, a atmosfera do festival é recheada com as atividades paralelas do Rock e Arte, bem como a praça de alimentação, bar e ações formativas.