Caminhão tomba na Bandeirantes e grávida precisa de atendimento médico em Campinas

Um caminhão carregado de caulim tombou na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, e uma passageira que está grávida precisou ser encaminhada para o hospital. O acidente aconteceu no começo da noite de terça-feira, 11, e ninguém ficou ferido.

De acordo com a Autoban, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 91, próximo ao viaduto da Avenida Ruy Rodriguez e até a manhã desta quarta-feira, 12, ainda registrava lentidão no trânsito.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o caminhão fez uma ultrapassagem quando foi surpreendido por um carro que estava andando de forma mais lenta. O veículo de desviou para o canteiro central quando perdeu o controle e tombou.

Um caminhão carregado de caulim tombou na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas (SP), na noite desta terça-feira (11). O acidente foi no km 91, próximo à Avenida Rui Rodrigues, e provocou impactos no trânsito durante a manhã desta quarta (12).

O condutor não se machucou, mas uma passageira grávida teve ferimentos leves e precisou ser resgatada. Ela foi levada ao Hospital PUC-Campinas, onde recebeu atendimento. A remoção do veículo e da carga devem acontecer ainda nesta quarta-feira.