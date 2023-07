Aposentado morre em acidente após deixar esposa no trabalho

O aposentado Getúlio Matias da Silva, morador de Andradina, morreu num acidente de trânsito entre uma caminhonete e um Gol, na manhã desta quarta-feira 12, na Rodovia da Integração, em Andradina, quase divisa com Nova Independência.



As causas da colisão frontal ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Civil, mas se deduz que a caminhonete, de uma empresa de Andradina e dirigida por uma mulher, teria invadido a pista oposta onde circulava o Gol dirigido por Getúlio.



Segundo informações obtidas pela reportagem do Impacto Online, única a estar no local, o aposentado retornava da Usina Ipê, onde deixara a esposa para trabalhar na área agrícola. Ele morreu devido aos ferimentos sofridos com o forte impacto provocado pela caminhonete, que trafegava no sentido oposto, ou seja, Andradina-Nova Independência.



Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas Getúlio não resistiu. Policiais rodoviários e da empresa responsável pela via atuaram no local do acidente.



Até o encerramento dessa matéria a reportagem não havia obtido informações sobre o estado de saúde da motorista da caminhonete e funcionária de uma empresa que também prestava serviço na mesma usina.