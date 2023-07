Acidente entre carro e caminhonete deixa três vítimas em Flórida Paulista

Um acidente ocorrido no amanhecer desta sexta-feira (14), no km 600 + 500 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), próximo da Fazenda Jacutinga em Flórida Paulista, deixou três pessoas feridas.



A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no local momentos após o ocorrido e de acordo com informações obtidas junto ao policiamento rodoviário que atendia a ocorrência, o Fiat Palio com placas de Pacaembu e a caminhonete Amarok com placas de Flórida Paulista seguiam sentido Adamantina, quando por motivos a serem esclarecidos, ocorreu a colisão entre ambos.



O casal, uma mulher de 61 e o homem de 66 anos, foi localizado fora do veículo com ferimentos, o que indica que eles possam ter sido projetados durante a colisão.



Eles tiveram ferimentos graves e foram levados para o Pronto Socorro de Adamantina.



Nossa reportagem falou com o motorista da caminhonete que estava consciente e orientado, caminhava e entrou na unidade de resgate sem ajuda de profissionais. Foi conduzido para avaliação médica conforme procedimento das equipes de resgate, apenas por precaução.



Atuaram nesta ocorrência as equipes do Corpo de Bombeiros; concessionária Eixo; Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Científica.



A Polícia Civil vai abrir inquérito e ouvir os envolvidos. Um laudo será emitido e deve apontar as causas do acidente