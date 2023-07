JUNQUEIRÓPOLIS: Aceruva 2023 tem shows anunciados e será com entrada gratuita

A Aceruva 2023 (Festa da Acerola e da Uva) de Junqueirópolis será realizada entre os dias 11 a 14 de outubro, com entrada gratuita todas as noites, shows musicais, exposições, rodeio entre diversas atrações. O lançamento da 23ª edição da festa ocorreu na noite desta terça-feira,11.

PROGRAMAÇÃO Estão confirmados os shows de Edson e Hudson (dia 11/10) Naiara Azevedo e Zé Henrique e Gabriel (dia 12), Biquini Cavadão (dia 13)e Matheus e Kauan (dia 14). A escolha da Rainha, Primeira e Segunda Princesas da Aceruva, 30 de setembro e a tradicional cavalgada, 7 de outubro.

No lançamento, o prefeito Osmar Pinatto, o vice, Israel Gumiero, o delegado de Polícia, Eliandro dos Santos e o tenente Carli da Polícia Militar, explicaram sobre a realização da festa e as prevenções de segurança para o público.

Pinatto destacou a conquista em realizar o evento com portões abertos, possibilitando que as famílias possam participar da festa. Acrescentou que a Aceruva representa a aptidão do município no agronegócio, agregado ao comércio e indústria.