Colisão entre caminhões deixa feridos na Anhanguera e causa bloqueio parcial por quase 2h

Uma batida envolveu dois caminhões na manhã desta quarta-feira (12), no quilômetro 300 da Rodovia Anhanguera, entre Cravinhos (SP) e Ribeirão Preto (SP). O motorista, de 45 anos, e a passageira, de 43 anos, que estavam em um dos veículos, foram socorridos com ferimentos leves, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.