LUCÉLIA: Mutirão de Coleta de Lixo Eletrônico acontece neste sábado

Acontece em Lucélia neste sábado (25) um Mutirão de Coleta de Lixo Eletrônico. A ação será realizada das 9h às 12h, em frente à Prefeitura.

O evento é organizado pelo Lions Clube de Lucélia, APAE, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e Associação Comercial. A iniciativa também tem apoio do vereador Fonteine Tazinazzo.

Durante o mutirão, a população poderá descartar corretamente itens como computadores, TVs, celulares, eletrodomésticos, pilhas, baterias e até óleo de cozinha usado. O objetivo é evitar o descarte irregular, que pode prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas.

Além de ajudar o meio ambiente, a ação também tem um lado solidário. Todo o material arrecadado será destinado à APAE de Lucélia, ajudando na manutenção dos serviços prestados à comunidade.

Segundo o vereador Fonteine, a união entre Prefeitura, entidades e população é essencial para o sucesso da ação.

A expectativa é que muitos moradores participem do mutirão.



