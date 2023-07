FLÓRIDA: POSTO DO BORGES agora com duas promoções semanais

Agora, o Auto Posto São José – “O posto do Borges”, está com duas promoções semanais em combustíveis.

Nas quartas-feiras, acontece a “Quarta Maluca” e aos domingos a promoção “Domingão do Tanque Cheio”.

Em ambas as promoções, são ofertados gasolina e etanol com preços especiais, sem a limitação da quantidade de litro por cliente e com a qualidade Auto Posto São José.

O horário de validade das promoções é das 7h às 21h, tanto na quarta-feira quanto aos domingos.

Sempre com grandes promoções, o Auto Posto São José conta com ampla e moderna estrutura, excelente atendimento e os serviços de troca de óleo, lava-rápido, conveniência e pit stop do Borges, sendo assim, o “posto completo” de Flórida Paulista.