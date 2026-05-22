LUCÉLIA: Frio: o clima perfeito para uma parmegiana do RESTAURANTE E PIZZARIA CAPRI

Com a chegada das temperaturas mais baixas, pratos quentes e bem servidos ganham ainda mais espaço na mesa dos clientes. Em Lucélia, uma das opções mais procuradas nesta época do ano é a tradicional parmegiana do Restaurante e Pizzaria Capri.

Reconhecido em toda a região, o restaurante se tornou referência quando o assunto é filé à parmegiana. O prato, considerado o carro-chefe da casa, é preparado com filés selecionados, molho especial e uma generosa camada de queijo, garantindo sabor e qualidade que atravessam gerações.

Sob o comando de George Yasuo Hashimoto, ao lado da esposa Lucia Emiko Ohno Hashimoto e da filha Érica, o Capri mantém um atendimento familiar e um padrão de qualidade que conquistou clientes de Lucélia e cidades vizinhas.

O restaurante está localizado na avenida Internacional, 2.352, em frente aos Correios, em um espaço amplo e moderno preparado para receber o público diariamente.

Além da famosa parmegiana, o cardápio também oferece almoço por quilo, jantar à la carte, pizzas, filés e opções da culinária oriental.

Pedidos e reservas podem ser feitos pelos telefones (18) 98128-0088 / (18) 99748-2500 e WhatsApp (18) 99622-5298.

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