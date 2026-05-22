Sindicato Rural de Lucélia participa do Encontro de Coordenadores 2026 Faesp/Senar

Representantes de Lucélia participaram do “Encontro de Coordenadores 2026”, promovido pela Faesp/Senar, realizado entre os dias 18 e 19, no Royal Palm Tower, em Campinas. O evento reuniu mais de 200 participantes de diversas regiões do Estado de São Paulo em um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das ações voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

Com o tema voltado à conexão de ideias, fortalecimento de lideranças e construção do futuro do agro, o encontro teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer a atuação da rede sindical e compartilhar resultados que impactam diretamente o campo paulista.



Representando Lucélia estive presente presentes Thais Rigatto, participando de palestras, debates e atividades voltadas ao fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Sindicato Rural.

Durante os dois dias de programação, os participantes puderam acompanhar discussões sobre capacitação, gestão, inovação e desenvolvimento do agronegócio, reforçando a importância da união entre lideranças e coordenadores para ampliar os resultados no setor rural.