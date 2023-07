4º Batatec reúne shows, foodpark, capacitações e feira de negócios com 60 expositores em Prudente

A programação musical conta com oito shows, que ocorrem de quinta a domingo; praça de alimentação, mais de 60 expositores, maquinários e diversas palestras e capacitações.

Uma ampla programação de shows musicais e atividades em geral, palestras, expositores, maquinários, capacitações, foodpark e área kids integram a programação 4ª edição da Batatec – Feira Tecnológica da Batata-Doce, que ocorre de 20 a 23 de julho, no IBC Centro de Eventos de Presidente Prudente. Na quinta-feira, a feira a partir das 18h, demais dias, das 10h às 22h.

A programação musical conta com oito shows, que ocorrem de quinta a domingo. Na abertura (20) da Batatec, haverá show com a Banda San Peter. Em seguida, às 20h, a cantora Sofia Moreno.

Na sexta-feira (21) às 19h, Show com Roberto e Leonel e às 20h30 Gustavo Vieira. No sábado (22), às 19h, show com a dupla Pedro Henrique e Trevisan.

Por fim, no encerramento, no domingo (23/07) terá três shows, às 12h Anthony e Araújo, 15h Elli Guimarães e, às 18h, Banda Aramaçã.

A maior feira da batata-doce do Brasil irá reunir produtores de todo o país em quatro dias de exposição, participação de 60 expositores, além de capacitações e palestras gratuitas com especialistas do setor.

Além dos shows que ocorrem diariamente, haverá diversas atrações, como uma praça de alimentação (food park), em parceria com a FEAPP, com comidas, bebidas e doces à base de batata-doce, exposição de maquinários e a feira de negócios.

Um dos atrativos é a comercialização das cervejas artesanais feitas à base de batata-doce. Uma novidade deste ano é a realização da 1º Corrida e Caminhada Batatec, com inscrições através do site www.ladeiras.com.br.

A Feira é realizada pela ABROBARPP (Associação dos Produtores de Batata-doce de Presidente Prudente e Região) em parceria com a Prefeitura de Presidente Prudente.

A região de Presidente Prudente é uma das maiores produtoras de batata-doce do país e a Batatec é realizada para contribuir com o crescimento do setor, gerando oportunidade de negócios, atualizações e capacitação com geração de emprego e renda.

– 1º Corrida Batatec

No dia 23 de julho, com largada e chegada dentro do IBC, uma corrida 6km, com Caminhada 3km e Corrida Kids dentro da maior feira de Batata-doce do país. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.ladeiras.com.br

Serviço A Batatec começa no dia 20 de Julho, a partir das 18h, no IBC de Presidente Prudente. Nos demais dias, o evento é aberto ao público das 10h às 22h. O IBC fica na Rua Orlando Ulian, 153, na Vila Furquim.

Para mais informações, o telefone é (18) 99145-8955 ou pelo e-mail: [email protected].