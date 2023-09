Idosa morre atropelada no Centro de Marília

Uma idosa de 96 anos morreu após ser atropelada no final da tarde desta quinta-feira (14), no cruzamento entre as ruas Pedro de Toledo e Pernambuco, região Central de Marília. A vítima foi identificada como Amantina dos Santos Peral.

O Marília Notícia apurou que o acidente ocorreu por volta das 18h e foi atendido rapidamente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de resgate encaminhou a idosa em estado gravíssimo até o Hospital das Clínicas de Marília, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois.