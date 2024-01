Menino de 8 anos é socorrido em estado grave após cair em enxurrada e parar em bueiro

Na tarde desta quinta-feira um menino de aproximadamente 8 anos foi socorrido após cair na enxurrada que se formou na Avenida Inglaterra em decorrência da chuva desta tarde.

De acordo com informações obtidas no local, o menino estaria brincando com outras crianças quando escorregou e foi arrastado pela enxurrada parando parcialmente dentro do bueiro.



Devido ao grande volume de água que corre pela Avenida Inglaterra em dias de chuva não era possível ver onde a criança estava. Vários vizinhos começaram a procurar pela criança e quando a água começou a baixar que conseguiram avistar o garoto, que foi imediatamente socorrido por populares para a UPA.



O Corpo de Bombeiros de Tupã esteve no local, mas a criança já havia sido socorrida.

Segundo informações a criança chegou na UPA em parada cardiorrespiratória, que foi revertida pela ação eficiente da equipe de socorro.

A criança foi transferida para o Hospital Materno Infantil de Marília e seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar esteve na UPA para registro do boletim de ocorrência, e a Polícia Civil juntamente com a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para dar início as investigações.