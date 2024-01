DRACENA: Suspeito de matar homem e tentar matar a ex é preso e “só falará em juízo”

Conforme a Polícia Civil, a vítima já vinha sendo ameaçada



Foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em Dracena, o suspeito de ter matado o comerciante Carlos Henrique de Castro, aos 40 anos, e de ter tentado, com golpe de faca, tirar a vida da ex-namorada, que segue internada após passar por procedimentos cirúrgicos.

As informações são do delegado seccional de Polícia Civil, Dr. Alexandre Luengo, que concedeu entrevista coletiva momentos antes da postagem desta reportagem.

Conforme o delegado seccional, o caso é tratado como homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. Há a hipótese de que o crime tenha sido cometido por motivos passionais, o que será investigado pela Polícia Civil.





COMO TUDO OCORREU

As vítimas, que eram amigas, estavam em um bar quando o ex-namorado da mulher, tomado de uma fúria muito grande, invadiu o local armado com uma faca e desferiu golpes contra ambos.

O homem foi socorrido, mas não resistiu. Já a mulher, ficou bastante ferida, passou por procedimentos cirúrgicos e está sob cuidados médicos.

Logo após o crime, os policiais civis e militares de Dracena passaram a atuar no caso e procurar pelo suspeito que se evadiu em uma motocicleta.



A PRISÃO DO SUSPEITO

Ainda conforme Dr. Alexandre Luengo, a prisão do suspeito foi efetivada pela Polícia Militar, após ambas as polícias receberem a informação de que ele estava em uma residência da cidade, além do contato de um advogado que informou que o cliente se entregaria.

“No momento em que o advogado do suspeito deixava a casa em que ele estava escondido, chegou a Polícia Militar e cumpriu o mandado de prisão”, destacou Dr. Alexandre Luengo.

A Polícia Civil informou ainda que a delegada responsável pelo caso já havia representado pela prisão temporária, bem como pelo mandado de buscas na casa do homem, onde poderiam ser localizadas as vestes, arma e o celular do mesmo.



VÍTIMA TEVE UMA MEDIDA PROTETIVA

Também foi informado durante a coletiva, que a vítima havia registrado anteriormente um boletim de ocorrência em razão de que o ex-namorado (suspeito de cometer o crime), estaria insatisfeito com o fim do relacionamento e ameaçando a mulher de morte.

A medida foi obtida, porém, houve a sua revogação, certo tempo após, já que teria se tornado, aparentemente, desnecessária, mas com o desdobrar do caso, entendeu-se que o mesmo ainda continuava insatisfeito com a situação.



AO SER INTERROGADO, SUSPEITO PERMANECEU CALADO

Após ser detido, o homem passou por um interrogatório no Plantão Policial de Dracena, mas optou pelo direito de permanecer calado e disse que só falará em juízo.

Apesar de se mostrar visivelmente abalado, o suspeito preferiu não revelar o que teria motivado o crime.

Ele segue detido e amanhã passará por uma audiência de custódia que deve formalizar a prisão temporária, podendo ser convertida em preventiva.