Homem esfaqueia esposa e “suposto” amante

Na manhã desta quinta-feira (18), um homem esfaqueou a esposa e um suposto amante da mulher em Presidente Epitácio. De acordo com as primeiras informações, o homem de 54 anos de idade teria saído de casa para trabalhar, mas por volta das 08h38 retornou até a residência e encontrou a mulher de 65 anos de idade com um outro homem de 46 anos.

O esposo pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher e o homem. Ele fugiu em seguida, e de acordo com informações da Polícia Civil até o momento não foi localizado.



A mulher e o homem foram encaminhados em estado grave para o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Epitácio. As duas vítimas passam por cirurgia de emergência. O homem teve ferimentos na região do pescoço e o caso é tratado com maior gravidade.

As autoridades policiais fazem diligências para localizar o autor do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Epitácio como tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.