DRACENA: Câmara aprova aumento de salário para prefeito, vice, secretários e vereadores

A Câmara Municipal de Dracena aprovou através de votação que ocorreu na noite desta quinta-feira (15) uma proposta de aumento salarial em regime de urgência para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Vereadores e Presidente da Câmara.

Os novos valores passam a valer na gestão 2025/2028 sendo o salário do Prefeito fixado em R$ 29.705,75, Vice-Prefeito R$ 11.552,23, Secretários R$ 11.552,23, Vereadores R$ 9.300,00 e Presidente da Câmara R$ 9.901,91. Os valores dos novos salários entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Desta forma, em relação aos mandatos atuais haverá aumentos próximos de 100% em alguns casos.

A Sessão da Câmara contou com a presença de um grande público, composto inclusive pela equipe do Secretariado da atual gestão.

Votaram a favor do aumento dos salários de Prefeito, Vice-prefeito e Secretários os vereadores Claudinei Millan Pessoa, Sara dos Santos Scarabelli, Dulcinéia Cicarelli, Rodrigo Castilho, Nilton Satoshi, Sidnei da Silva, Edenilso da Silva Carvalho e Maria Gasques Mateus, votaram contra a mesma proposta os vereadores Júlio César Monteiro, Rodrigo Parra, Célio Ferregutti e Victor Palhares.

Já na votação para aumento dos salários de Vereador votaram a favor os vereadores Claudinei Millan Pessoa, Sara dos Santos Scarabelli, Dulcinéia Cicarelli, Rodrigo Castilho, Nilton Satoshi, Sidnei da Silva e Edenilso da Silva Carvalho, votaram contra a proposta os vereadores Júlio César Monteiro, Rodrigo Parra, Célio Ferregutti, Victor Palhares e Maria Gasques Mateus.

O vereador Rodrigo Parra afirmou através das redes sociais que “votou contra os projetos, pois deveriam ter sido discutidos com a população através de audiência pública”.

SINDICATO SE MANIFESTA CONTRÁRIO AO AUMENTO

O Sindicato dos Servidores Municipais de Dracena manifestou insatisfação com a colocação de projetos relevantes em votação, através de regime de urgência, sem debate prévio com a categoria e a população e com índices de aumento muito expressivos em relação aos mandatários atuais.

“Os servidores tiveram 4,62% de reposição salarial até em função da falta de recursos nos cofres públicos para aumentos mais adequados”, afirmou o Sindicato.