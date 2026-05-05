ADAMANTINA: Prefeitura de Adamantina realiza reinauguração de passarela que recebe o nome de “Dr. Alceu Adib Maluf”

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (4), a reinauguração da passarela na rua Joaquim Nabuco que agora passa a ser denominada como “Dr. Alceu Adib Maluf”.

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lucia Haga, dos vereadores, secretários, demais autoridades, professora Ignez Oliveira Maluf (esposa do homenageado), José Luiz Maluf (filho do homenageado), Maria Ignez Maluf Menegazzo (filha do homenageado), entre outros.

Em sua fala, o secretário de Obras e Serviços, Éder Bonfaim, destacou o trabalho técnico e operacional realizado pela equipe, responsável pela execução das intervenções necessárias na estrutura. Ressaltou que a obra exigiu planejamento, acompanhamento constante e compromisso com a segurança da população, sendo resultado de um esforço conjunto da administração municipal.

Por sua vez, o secretário de Planejamento, Wilson Alcântara, destacou que a entrega da passarela representa o resultado de um trabalho integrado entre as equipes técnicas da Prefeitura. “Hoje entregamos uma estrutura acessível, segura e funcional. Isso é fruto de um planejamento sério, do envolvimento de servidores comprometidos e de uma gestão que prioriza aquilo que realmente impacta a vida das pessoas. Mais do que uma obra, estamos garantindo mobilidade, segurança e respeito à população”, afirmou.

José Luiz Maluf, filho do homenageado, agradeceu a todos os envolvidos na homenagem. “Meu pai sempre ajudou ao próximo com a vocação que o consagrou. A passarela não é uma obra física, mas simboliza a união de uma cidade que muitas vezes foi dividido. O seu nome aqui simboliza um legado de valores que sempre nortearam a sua vida. Lugar abençoado e de conexão. Recebam a nossa gratidão e muito obrigado”, disse.

Eder Ruete, presidente da Câmara Municipal, relembrou que o espaço demorou 30 anos para que fossem executadas melhorias e que agora uma homenagem foi feita.

“População recebe a obra que foi feita com muito afinco. Uma obra que estava aí há 30 anos e nós tivemos coragem de fazer. Agora, o local está livre e seguro, ligando dois lados da cidade. E esta entrega ganha ainda mais significado por levar o nome de Dr. Alceu Adib Maluf, uma homenagem justa a alguém que marcou sua trajetória em nossa cidade”, finalizou o prefeito.

SOBRE A OBRA

A obra de reforma contemplou a execução de novo piso de concreto sobre a estrutura metálica existente, além da implantação de lajes protendidas e melhorias estruturais, abrangendo área total de aproximadamente 306,68 m² (153,34 m² por passarela). Resultando em um investimento de R$ 124.009,45 em recursos próprios.

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