JUNQUEIRÓPOLIS: Comércio terá horários especiais em maio para o Dia das Mães

A ACEJ (Associação Comercial e Empresarial de Junqueirópolis) divulgou o calendário oficial de funcionamento do comércio local para o mês de maio de 2026, período marcado pelas vendas do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo.

De acordo com o cronograma, o comércio funcionará em horário normal, das 8h às 18h, na maior parte dos dias úteis. Já aos sábados, o atendimento seguirá dois formatos: horário normal das 8h às 12h e, em um sábado específico, no dia 9, véspera do Dia das Mães, horário especial das 9h às 14h para melhor atender os consumidores que buscam presentes.

O calendário também destaca os dias em que o comércio estará fechado, incluindo domingos e feriados, sinalizados em vermelho. A medida permite que consumidores se programem com antecedência para suas compras.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o comércio local, oferecendo mais comodidade aos clientes e ampliando as oportunidades de vendas para os lojistas durante o período que antecede o Dia das Mães.

A ACEJ reforça a importância de prestigiar o comércio de Junqueirópolis, valorizando as empresas da cidade e contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

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