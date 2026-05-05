Casal é preso após enterrar corpo de recém-nascido no quintal e atear fogo em Presidente Prudente

Uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 26 anos, foram presos nesta segunda-feira (4) por destruição, subtração ou ocultação de cadáver, em Presidente Prudente.

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi até o Hospital Regional, onde foram cientificados que a jovem, de 23 anos, havia entrado no local com forte sangramento vaginal, relatando à equipe médica que havia sofrido um aborto.

A mulher ainda disse que a criança nasceu sem vida, e que seu companheiro, de 26 anos, enterrou-a no quintal do imóvel localizado junto na cidade de Álvares Machado.

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Nessa condição, policiais civis se dirigiram ao endereço indicado e, no local, localizaram o corpo de um recém-nascido sem vida, o qual estava sendo queimado entre materiais recicláveis, enquanto o homem assistia.

Interrogado, o homem confessou o crime e apontou que a criança nasceu em Regente Feijó (SP), a qual, segundo a namorada, já estaria morta.

O envolvido também disse aos policiais que, a pedido da companheira, colocou a criança no interior de uma sacola plástica e, na sequência, em um saco plástico de cor preta, transportando-a até sua residência, localizada em Álvares Machado, onde a enterrou no fundo do quintal.

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Ele alegou que a mulher apresentou complicações decorrentes do parto, sendo socorrida ao Hospital de Regente Feijó e removida ao Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente, onde posteriormente foi procurada por policiais civis.

Ainda conforme o relato do homem à Polícia Civil, após relatar que havia sido procurada por policiais, desenterrou a criança, envolveu-a em uma colcha, colocou-a entre materiais recicláveis e ateou fogo, com o objetivo de consumir o corpo.

O casal foi preso em flagrante por destruição, subtração ou ocultação de cadáver e permaneceram à disposição da Justiça. (Por: IFronteira)

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