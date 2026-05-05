FLÓRIDA: Prefeitura realiza “Show das Mães” na próxima sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, com apoio da APAA (Associação Paulista de Amigos da Arte), promove um evento especial em comemoração ao Dia das Mães.

A programação será realizada no dia 8 de maio (sexta-feira), a partir das 21h, na Praça Gerson Ferracini, com atrações musicais para o público.

A abertura do evento ficará por conta da dupla Bruna Maia & Adriana, que sobe ao palco com repertório voltado ao sertanejo. Na sequência, a animação continua com o DJ Harley, trazendo o melhor do flashback.

A iniciativa é de oferecer uma noite de lazer e entretenimento para as famílias, celebrando a data com música e confraternização em um dos principais pontos da cidade, a Praça Gerson Ferracini.

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