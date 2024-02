Presa cospe em policial penal, GIR é acionado e faz revista na Penitenciária de Tupi Paulista

O Grupo de Intervenção Rápida da Secretaria de Administração Penitenciária, o “GIR”, precisou ser acionado após uma presa da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista cuspir água no rosto de uma policial penal da unidade.

A reportagem do jornal e site Folha Regional NET buscou informações oficiais acerca do fato, após receber denúncias de motim e confusões na unidade prisional, que teria resultado inclusive no impedimento de visitas em um raio da penitenciária no fim de semana passado.

Procurada, a SAP informou, por meio de nota, que “a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista opera dentro dos padrões de ordem e disciplina”.

Sobre os fatos, revelou também que a reeducanda cuspiu água no rosto de uma Policial Penal e proferiu uma série de xingamentos após a servidora entregar o medicamento para a mesma, e que diante do episódio, houve uma revista no pavilhão onde a presa está custodiada pelo Grupo de Intervenção Rápida. Não houve feridos e nem intercorrências.

Com capacidade para 714 detentas, a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista abriga hoje 663 presas, conforme contagem realizada ontem (16).