Nova fuga em presídio: 17 criminosos escapam da prisão no Piauí

A fuga do presídio de Bom Jesus acontece em um momento de crise no sistema prisional brasileiro, agravada com o caso da Penitenciária Federal de Mossoró, de onde escaparam dois detentos que estavam no estabelecimento de segurança máxima.

De acordo com dados do painel do Conselho Nacional Justiça (CNJ), feito com base nas inspeções feitas por juízes em estabelecimentos prisionais, a Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez está em situação superlotada e possui condições péssimas.

Em nota, a Diretoria de Unidade e Administração Penitenciária (Duap), informou que “as causas do ocorrido estão sendo investigadas através de procedimento administrativo no âmbito da Secretaria da Justiça”. “Desde a ocorrência, todas as forças de segurança do Estado já entraram em ação em diligências para a recaptura dos foragidos”, acrescenta o texto.