Mulher fere caminhoneiro com facada durante roubo

Uma mulher foi autuada em flagrante acusada de desferir um golpe com faca e roubar um caminhoneiro que dormia no pátio de uma empresa em Herculândia (SP), na madrugada deste domingo, dia 18. A indiciada foi localizada pela Polícia Militar, por meio da equipe do cabo Donha e cabo Moreno, quando retornou para buscar um celular que havia deixado cair no local do crime. A ocorrência de roubo mediante arma branca foi registrada por volta das 03h50, no centro da cidade.

Os policiais militares informaram que foram solicitados pelo encarregado de uma empresa que informou que a vítima estava dormindo no interior do caminhão no pátio da empresa, aguardando para descarregar, quando foi surpreendido pela acusada que já havia adentrado no veículo e, de posse de uma faca, exigiu dinheiro e, após o motorista dizer que tinha apenas R$ 15,00, mandou que o mesmo fizesse PIX. Ainda de acordo com os PMs, foi informado que o caminhoneiro se recusou a fazer o PIX e a mulher desferiu um golpe em sua perna com a faca, subtraiu a quantia de R$ 65,00 e fugiu em seguida.

Também segundo a equipe, na fuga a acusada deixou cair o celular e quando retornou para buscar o aparelho foi abordada pelos policiais militares que já atendiam a ocorrência e foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 7,00 e, próximo a porta do caminhão, localizada a faca. Os PMs acrescentam que deram voz de prisão em flagrante delito à indiciada, que foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, onde o delegado de plantão tomou ciência do fato, ratificou a prisão em flagrante delito e a mulher permaneceu a disposição da Justiça para passar por audiência de custodia.

O caminhoneiro foi socorrido para o Hospital, onde recebeu atendimento médico.