Centro Universitário adquire equipamento de ponta para a Santa Casa de Adamantina

O Centro Universitário de Adamantina realizou mais um importante investimento na Santa Casa de Misericórdia: Foi enviada uma autoclave hospitalar horizontal, no valor aproximado de R$ 238.000,00, garantindo a perfeita higienização dos utensílios.

O equipamento já está em funcionamento e assegura a esterilização completa de materiais médicos e cirúrgicos, evitando infecções e transmissão de doenças por meio de instrumentos.

A iniciativa faz parte do novo Termo de Colaboração, assinado em dezembro de 2023 e integra uma das prioridades da instituição, que é oferecer formação de excelência e beneficiar a saúde do município.

Somados, os investimentos do Centro Universitário na infraestrutura da Santa Casa de Adamantina, desde 2018, mais os repasses mensais, chegam a quase R$ 30 milhões. Somente neste ano de 2024, os investimentos chegarão a aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Mais do que beneficiar a população com atendimentos realizados pelos alunos, estas iniciativas visam a consolidação do Hospital de Ensino e a implantação do Internato, possibilitando que eles coloquem em prática os aprendizados e oferecendo ensino, pesquisa e extensão voltados para a saúde.

“A aquisição da autoclave é mais um fruto da parceria entre a FAI e a Santa Casa, parceria esta que além de proporcionar à população o melhor serviço de saúde, ainda fortalece as oportunidades de aprendizado dos nossos alunos”, comenta o reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.