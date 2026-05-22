Polícia Civil realiza operação contra o tráfico e prende dois suspeitos em Junqueirópolis

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou nesta sexta-feira (22) a operação “Impacto”, em Junqueirópolis, com foco no combate ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico no município.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Junqueirópolis e contou com apoio dos Grupos Operacionais Especiais (GOEs) de Dracena, Adamantina e Presidente Venceslau, além do Canil da Polícia Penal, que utilizou cão farejador durante as buscas.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. As diligências aconteceram nos bairros Jardim dos Pássaros, Jardim Alvorada, Vila Beatriz e também em uma propriedade rural.

Durante a operação, dois homens, de 33 e 47 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais também apreenderam porções de entorpecentes e seis aparelhos celulares, que devem ajudar no andamento das investigações.



Outro investigado foi levado para a delegacia após a apreensão de droga para consumo pessoal, mas acabou sendo liberado depois das medidas da Polícia Judiciária.

Segundo a Polícia Civil, os presos permaneceram à disposição da Justiça e passarão por audiência de custódia. A autoridade policial também pediu a conversão das prisões em flagrante para prisão preventiva.



A operação mobilizou 29 policiais civis, divididos em sete equipes, com uso de viaturas táticas e apoio de forças especializadas da região.

De acordo com a Polícia Civil, o tráfico doméstico de drogas é uma das principais portas de entrada para outros crimes, principalmente em cidades do interior, afetando a segurança pública e aumentando a vulnerabilidade de jovens e adolescentes.



