Deolane Bezerra chega na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi transferida na madrugada desta sexta-feira (22) do Complexo Prisional de Santana, na zona norte de São Paulo, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. O comboio chegou por volta das 12h.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP) confirmou que Deolane deu entrada nesta sexta-feira (22), por volta de 12h, na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

O comboio responsável pela transferência deixou a unidade prisional, na capital, por volta das 5h da manhã e saiu pelo portão dos fundos do complexo para evitar a presença da imprensa e movimentações no local.

A Penitenciária Feminina de Tupi Paulista está localizada a pouco mais de 560 quilômetros da capital paulista. Inaugurada em 2011, a unidade foi criada exclusivamente para receber mulheres privadas de liberdade e possui uma estrutura diferenciada em relação a outras penitenciárias femininas do Estado.

Entre os principais projetos desenvolvidos na unidade, está o “Espaço Mãe”, voltado ao atendimento de mulheres em período de amamentação. O presídio também conta com áreas destinadas à visita íntima, além de setores específicos para atividades de ressocialização das detentas.

Outro destaque da penitenciária é a padaria artesanal instalada dentro da unidade, iniciativa criada para qualificação profissional das internas na produção de pães e produtos alimentícios. O projeto integra ações de reintegração social e capacitação profissional desenvolvidas no local.

A unidade funciona em regime misto, atendendo presas dos regimes fechado e semiaberto. A penitenciária foi construída com capacidade para abrigar 714 detentas, sendo parte das vagas destinadas ao regime fechado e outra ao semiaberto.