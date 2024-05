PRACINHA: Com show de Leonardo, Festa do Peão será realizada de 16 a 18 de maio

A Prefeitura de Pracinha anunciou, na última quarta-feira (1º), as atrações da 15ª Festa do Peão Boiadeiro.

O evento, que já se tornou um dos mais tradicionais da região, ocorrerá de 16 a 18 de maio, com entrada gratuita todos os dias.

A 15ª Festa do Peão Boiadeiro de Pracinha contará com ampla praça de alimentação, montarias em touro, camarote, boate, entre outros atrativos que ainda serão divulgados nos próximos dias.

Na grade de shows, cantores reconhecidos no cenário nacional da música. Quem abre a festa no dia 16, uma quinta-feira, são Fiduma & Jeca. Na sexta-feira, dia 17, a animação é por conta da dupla Zé Ricardo & Thiago. Já no sábado, dia 18, o show mais esperado: o cantor Leonardo sobe ao palco da Festa do Peão.

A 15ª Festa do Peão Boiadeiro de Pracinha conta com realização da Prefeitura, apoio da Câmara Municipal e organização da empresa Cabeludo Eventos.