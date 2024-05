Homem morre após ter moto atingida por carro na SP-294 em Vera Cruz

Segundo o boletim de ocorrência, a moto que Diego dos Santos Pereira pilotava foi atingida por um carro, que seguia no mesmo sentido da via. Com o impacto , Diego sofreu um traumatismo craniano grave, chegou a ser socorrido para o Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na moto também estava um jovem de 19 anos que sofreu apenas ferimentos leves.