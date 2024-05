Centro Universitário promove a Semana Acadêmica de Enfermagem

O curso de Enfermagem do Centro Universitário promove a Semana Acadêmica nos dias 13 a 20 de maio, a partir das 19h30, no Câmpus II.

Na segunda-feira, 13, a programação foi aberta no Auditório Miguel Reale com a Palestra “O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado”, ministrada pelo Dr. Sérgio Aparecido Cleto, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). No mesmo dia, a enfermeira do Coren-SP Carolina Cabral Basílio falou sobre “Inteligência Emocional como Estratégia de Carreira”, abordando ferramentas de autoconhecimento voltadas para o comportamento de alta performance.

Já na terça-feira, 14, no Miniauditório do Bloco 5 (Laboratório de Habilidades), a enfermeira Kellen Cristina Malamao vai explanar sobre “Tratamento de lesões de feridas e cicatrização pró-ativa de feridas”. Kellen é estomaterapeuta pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e assessora técnica do Grupo Soquímica.

O evento prossegue na quarta-feira, 15, com a palestra “Os cuidados da enfermagem com RN [recém-nascido] com Epidermólise Bolhosa”, ministrada pela enfermeira Gisele Rosendo e termina na segunda-feira, 20, com a enfermeira Vanessa Baldo Cozza abordando a “Jornada do paciente com ostomia – Meu paciente precisa realizar uma estomia de eliminação: o que fazer?”. Nesses dois dias as atividades serão realizadas no Miniauditório do Bloco 5.

“A Semana Acadêmica de Enfermagem é um evento planejado com muito carinho e respeito a nossa comunidade acadêmica. A participação e envolvimento dos alunos fortalece o planejamento das atividades e aproxima a comunidade de atividades desenvolvidas na área da enfermagem, permitindo o encontro com diferentes áreas e possibilidades de atuação profissional”, ressalta a coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.