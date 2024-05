Concluídas as obras de pavimentação entre o distrito de Ameliópolis/Prudente e o rio do Peixe/Flórida

As obras de prolongamento do asfalto da rodovia Raimundo Maiolini na ligação entre o distrito de Ameliópolis/Presidente Prudente e o rio do Peixe/Flórida Paulista, foram finalizadas de acordo com informações da Prefeitura Prudentina.

As obras na rodovia Raimundo Maiolini tiveram início em junho de 2022 e compreendem 10,4 quilômetros de pavimentação asfáltica, com investimento de quase R$ 20 milhões, que foi todo custeado pelo governo do Estado de São Paulo.

A pavimentação era aguardada há pelo menos 30 anos, com várias promessas que nunca saíram do papel e irá fazer a ligação da região Sorocabana e Alta Paulista, encurtando a distância entre as duas regiões.

Conforme dados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, a obra reduzirá em aproximadamente 60 quilômetros a conexão entre Prudente e a Nova Alta Paulista.

Após o encerramento dos trabalhos nas áreas de acostamento da via, o governo do Estado agendará a entrega oficial da obra, para a qual serão convidadas autoridades municipais e do governo paulista.

“Essa pavimentação vai transformar a região, vai ser um corredor de acesso entre Prudente e a Nova Alta Paulista, com novas oportunidades, novas possibilidades de negócios”, afirmaram os prefeitos Ed Thomas de Prudente e Wilson Fróio Júnior no lançamento da obra pelo Governo do Estado.