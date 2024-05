Centro Universitário abre inscrições para processo seletivo de vagas remanescentes em Medicina

O Centro Universitário de Adamantina abriu as inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes no curso de Medicina.

Serão oferecidas dez vagas para ingresso no 2º termo (1º ano). Para concorrer às vagas, o candidato deverá ter concluído o curso superior na área de Biológicas ou da Saúde nos últimos dez anos.

Segundo o edital, o processo seletivo contará com fase única de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de junho exclusivamente pelo portal da Instituição. A taxa de inscrição no valor de R$ 300, com vencimento para o dia 25 de junho.

As matrículas dos classificados e convocados serão realizadas nos dias 11 e 12 de julho, das 8h às 12h e das 13h30 às 17 horas, na secretaria do Câmpus I, situada à rua 9 de Julho, 730, ou enviar os documentos para o e-mail [email protected].

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no portal do Centro Universitário.