IRAPURU: Futuras instalações da Quality Mudas promete impulsionar economia local

O prefeito Mazinho realizou uma visita na sede da nova empresa, Quality Mudas, que ficará localizada no sítio Águas do Ribeiro em Irapuru.

Esta empresa, fundada pelos empresários Adelmi Soares Ribeiro e Danilo Hiromoto, promete revolucionar o mercado com mudas de batata doce de alta qualidade genética, produzidas de acordo com as normas mais rigorosas dos órgãos fiscalizadores.

Com planos ambiciosos de atender não só o mercado regional, mas também o estadual e brasileiro, a Quality Mudas surge como um catalisador do progresso local.

Além da produção de mudas de batata doce, os empresários também investirão na piscicultura, demonstrando um compromisso notável com a sustentabilidade ambiental ao reutilizar a água utilizada na produção das mudas.

A presença do diretor da Cati Regional de Dracena, Paulo Martins, na visita ressalta a importância estratégica desse empreendimento para a região.

(Com informações da Prefeitura)